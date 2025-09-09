Тчуамени получил прямую красную в матче за Францию. Хавбек «Реала» шипами влетел в голень исландцу Торстейнссону

Орельен Тчуамени получил красную карточку за грубую игру в матче сборной Франции.

Франция играет с Исландией (2:1, второй тайм) в матче квалификации ЧМ-2026.

На 67-й минуте полузащитник «Реала » получил желтую карточку за удар шипами в голень Йоуна Торстейнссона . Однако судью Антониу Нобре пригласили к монитору, и после изучения повтора португалец показал красную карточку Орельену .

Подробная статистикам выступлений Тчуамени – здесь .

Изображение: кадр из трансляции TF1

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.