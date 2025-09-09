Эфиопия хочет сыграть с Россией: «Готовы принять в Аддис-Абебе. Если российская сборная захочет сыграть дома, нужны гарантии и маршрут нашего приезда»

Эфиопия готова сыграть против России в 2026 году.

«Мы согласны и готовы сыграть товарищеский матч с главной сборной России в марте или июне следующего года. Можно рассмотреть и другие окна. Главное, чтобы было предложение, которое мы должны рассмотреть. Место этого матча для нас не важно, мы готовы принять Россию у себя, в Аддис-Абебе. Если российская сборная захочет сыграть у себя дома, нужны гарантии и маршрут нашего приезда туда.

В любом случае мы рассмотрим все варианты», – сообщил генеральный секретарь Эфиопской футбольной федерации Бахиру Тилахун Лимених.

Сборная Эфиопии на данный момент занимает 146-е место в рейтинге ФИФА.