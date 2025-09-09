  • Спортс
  • «Шанхай» анонсировал акцию «С детства за драконов!» Фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно
«Шанхай» анонсировал акцию «С детства за драконов!» Фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно

«Шанхай» предложил болельщикам СКА получить шарф с символикой клуб бесплатно.

«Главная акция осени в российском хоккее, такого больше никогда не будет: обменяй любой мерч СКА на шарф «Шанхай Дрэгонс» абсолютно бесплатно! 

Приходи на хоккей, дорогой друг, на «СКА-Арену», на домашний матч «Шанхай Дрэгонс».

Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)», – говорится в заявлении китайского клуба. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
