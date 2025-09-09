Мостовой о Тедеско в «Фенербахче»: «Быстро уберут. Когда его позвали в Бельгию, у меня вообще волосы дыбом встали, но бельгийцы его быстро раскусили. Жаль, два года потеряли»

Александр Мостовой уверен, что Доменико Тедеско в «Фенербахче» ненадолго.

«Это то, о чем я говорил много раз. Агенты работают, с ними делятся.

Сейчас его раскусят и быстро уберут. Когда его позвали в Бельгию, у меня вообще волосы дыбом встали. Но бельгийцы его быстро раскусили. Жалко, что два года потеряли.

Мы же видим, что такие люди продолжают пролезать в футболе. Это нормально», – сказал бывший хавбек «Спартака».