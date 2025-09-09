Мусаев, Челестини, Талалаев, Галактионов и Черчесов претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в июле-августе
Названы претенденты на приз лучшему тренеру двух первых месяцев в Мир РПЛ.
На награду WINLINE Тренеру июля-августа претендуют:
Мурад Мусаев, «Краснодар» (7 матчей, 16 очков, 1-е место);
Фабио Челестини, ЦСКА (7 матчей, 15 очков, 2-е место);
Андрей Талалаев, «Балтика» (7 матчей,15 очков, 3-е место);
Михаил Галактионов, «Локомотив» (7 матчей, 15 очков, 4-е место);
Станислав Черчесов, «Ахмат» (4 матча, 8 очков, 10-е место).
Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
