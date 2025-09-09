Тарханов о матче России и США: «Мы не слабее Америки!»

Александр Тарханов уверен, что сборная России не слабее сборной США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил , что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

«Я не могу сказать, кто сильнее, я давно не видел игру сборной США . Но по составу вроде неплохая команда, некоторые футболисты в Европе играют. По этому можно уже сделать вывод, что это серьезная сборная.

Проиграли только Южной Корее в товарищеском матче на днях. Говорить сильнее мы или слабее нельзя. Сейчас не ясно, но скажу, что мы не слабее Америки!» – сказал бывший тренер ЦСКА, «Спартака» и других российских клубов Тарханов .