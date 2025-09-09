17

Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест». Летом он был уволен из «Тоттенхэма»

Эндж Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест».

Клуб объявил о назначении австралийского специалиста на пост главного тренера. Ранее «Ноттингем» уволил Нуну Эшпириту Санту.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, соглашение Постекоглу с «Ноттингем Форест» рассчитано до 2027 года.

Минувшим летом Постекоглу был уволен из «Тоттенхэма». Он возглавлял «шпор» с 2023 года и в прошлом сезоне выиграл с клубом Лигу Европы.

В нынешнем сезоне «Ноттингем Форест» набрал четыре очка в трех матчах Премьер-лиги и идет 10-м в турнирной таблице.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Ноттингем Форест»
Ноттингем Форест
премьер-лига Англия
Эндж Постекоглу
