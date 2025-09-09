КХЛ. «Трактор» в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Москва против «Сочи»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Трактор» проведет гостевой матч с «Нефтехимиком», «Спартак» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Москва против «Сочи».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости