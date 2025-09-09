Венгрия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Сборная Португалии сыграет в гостях с Венгрией в 6-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Будапеште.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Квалификация ЧМ. 6 тур
9 сентября 18:45, Пушкаш Арена
Не начался
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости