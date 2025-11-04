Энрике о «Баварии»: «Они очень сильны, 15 побед подряд – невероятно. «ПСЖ» достаточно уверен в себе, чтобы справиться с их давлением»

Луис Энрике: «Бавария» очень сильна, но «ПСЖ» уверен в себе.

Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Чтобы узнать, кто является сильнейшей командой Европы, нужно дождаться конца сезона. Мы должны подождать и посмотреть, сколько трофеев выиграет команда. Сейчас «Бавария» очень сильна, так было всегда. Мы знаем, каким сложным будет матч, но мы готовы к нему. Будут похожие ситуации, те же самые принципы игры. Это будет захватывающий матч.

Выиграть 15 матчей подряд – это невероятно. Они заслуживают большой похвалы, но завтра на «Парк-де-Пренс», при наших болельщиках, мы будем достаточно уверены в себе, чтобы попытаться сыграть как можно лучше и справиться с их давлением. Этот матч будет похож на тот, что был летом [на клубном чемпионате мира]», – сказал главный тренер «ПСЖ ».