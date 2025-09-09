Холанд забил 5 голов за матч впервые с февраля 2024-го – Молдове. Также у Эрлинга два ассиста

Эрлинг Холанд провел самый результативный матч за полтора года.

Нападающий сборной Норвегии отметился пятью голами в ворота Молдовы в квалификации ЧМ-2026. Также он сделал два голевых паса.

В последний раз Холанду удавалось забить пять раз за одну игру в феврале 2024 года. Тогда он поучаствовал в разгроме «Лутона» (6:2) в Кубке Англии. Также у Эрлинга было 5 голов за матч в 2023-м.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .