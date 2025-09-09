  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Холанд забил 5 голов за матч впервые с февраля 2024-го – Молдове. Также у Эрлинга два ассиста
29

Холанд забил 5 голов за матч впервые с февраля 2024-го – Молдове. Также у Эрлинга два ассиста

Эрлинг Холанд провел самый результативный матч за полтора года.

Нападающий сборной Норвегии отметился пятью голами в ворота Молдовы в квалификации ЧМ-2026. Также он сделал два голевых паса.

В последний раз Холанду удавалось забить пять раз за одну игру в феврале 2024 года. Тогда он поучаствовал в разгроме «Лутона» (6:2) в Кубке Англии. Также у Эрлинга было 5 голов за матч в 2023-м.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?24012 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
logoсборная Норвегии по футболу
logoсборная Молдовы по футболу
logoМанчестер Сити
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Холанд забил 48 голов за Норвегию в 45 матчах – у него пента-трик Молдове. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд
63сегодня, 20:27
Холанд забил 9 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
4сегодня, 20:26
Холанд сделал первый хет-трик с ноября 2024 года – снова за Норвегию. В составе «Ман Сити» он не забивал 3+ мяча больше года
7сегодня, 19:36
Главные новости
Данил Круговой: «Устал сидеть в «Зените» и хотел играть. Время поджимало – в таком возрасте надо выходить на новый уровень. Мыслей о возвращении нет, отдаюсь ЦСКА и выигрываю трофеи»
9 минут назад
Роналду забил 89 голов за Португалию после 30-летия. За всю карьеру больше мячей за сборную лишь у Месси, Даеи и Чхетри
1319 минут назад
Шансы «Реала» выиграть Ла Лигу – 40,6%, «Барселоны» – 29,6%, «Атлетико» – 22,1% (CIES)
1133 минуты назад
Ламин Ямаль: «Мечтаю выиграть не один «Золотой мяч», а много. Считаю, что способен на это»
9сегодня, 20:36
Квалификация ЧМ-2026. Англия забила 5 голов Сербии, Франция победила Исландию, Португалия обыграла Венгрию
44854 минуты назад
Норвегия разгромила Молдову 11:1 с пента-триком Холанда и покером Осгора в квалификации ЧМ-2026 – это антирекорд молдован
8858 минут назад
Англия разгромила Сербию в гостях – 5:0. Команда Тухеля выиграла все 5 матчей отбора ЧМ, общий счет – 13:0
20сегодня, 20:40
40-летний Роналду забил в 8 из 9 последних игр за «Аль-Наср» и Португалию
29сегодня, 20:27
Холанд забил 48 голов за Норвегию в 45 матчах – у него пента-трик Молдове. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд
63сегодня, 20:27
Роналду повторил рекорд по голам в отборочных турнирах к ЧМ – у него и гватемальца Руиса по 39 мячей
10сегодня, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
Мартинес про 3:2 с Венгрией: «Трудно выигрывать, когда пропускаешь два гола, но Португалия заслужила победу»
4 минуты назад
Экс-игрок «Ростова» Калинин переходит в «Пансерраикос», зарплата – 200-250 тысяч евро в год, отступные – 300 тысяч: «Хочу выйти из зоны комфорта»
115 минут назад
Молдова проиграла все 6 матчей в 2025 году с общим счетом 3:27. В 2024-м было 6 побед за 10 игр
329 минут назад
Португалия выиграла 5 матчей подряд с учетом серии пенальти с Испанией в финале Лиги наций
545 минут назад
Франция победила Исландию – 2:1. У Мбаппе 1+1, Барколя и Гудьонсен тоже забили, Тчуамени удалили на 69-й
1253 минуты назад
Товарищеские матчи. США встретятся с Японией, Австралия обыграла Новую Зеландию, Уэльс уступил Канаде
259 минут назад
Португалия обыграла Венгрию – 3:2. Роналду забил с пенальти, у Канселу победный на 86-й
5сегодня, 20:44
Тчуамени получил прямую красную в матче за Францию. Хавбек «Реала» шипами влетел в голень исландцу Торстейнссону
11сегодня, 20:38Фото
Холанд забил 9 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
4сегодня, 20:26
У Кейна 109 матчей за Англию. Впереди только Джеррард, Бекхэм, Руни и Шилтон
3сегодня, 19:58