Холанд забил 5 голов за матч впервые с февраля 2024-го – Молдове. Также у Эрлинга два ассиста
Эрлинг Холанд провел самый результативный матч за полтора года.
Нападающий сборной Норвегии отметился пятью голами в ворота Молдовы в квалификации ЧМ-2026. Также он сделал два голевых паса.
В последний раз Холанду удавалось забить пять раз за одну игру в феврале 2024 года. Тогда он поучаствовал в разгроме «Лутона» (6:2) в Кубке Англии. Также у Эрлинга было 5 голов за матч в 2023-м.
Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости