Квалификация ЧМ-2026. Аргентина без Месси в гостях у Эквадора, Бразилия сыграет с Боливией, Колумбия против Венесуэлы

В Южной Америке пройдут матчи заключительного тура отбора ЧМ-2026.

В ночь на среду сборная Аргентины без Лионеля Месси сыграет в гостях с Эквадором , Бразилия – с Боливией, Уругвай встретится на выезде с Чили , Венесуэла примет Колумбию.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026