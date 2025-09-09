Квалификация ЧМ-2026. Аргентина без Месси в гостях у Эквадора, Бразилия сыграет с Боливией, Колумбия против Венесуэлы
В Южной Америке пройдут матчи заключительного тура отбора ЧМ-2026.
В ночь на среду сборная Аргентины без Лионеля Месси сыграет в гостях с Эквадором, Бразилия – с Боливией, Уругвай встретится на выезде с Чили, Венесуэла примет Колумбию.
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
18-й тур
9 сентября 23:00, Estadio Monumental Banco Pichincha
9 сентября 23:30, Эстадио Насьональ
9 сентября 23:30, Estadio Municipal El Alto
9 сентября 23:30, Estadio Monumental de Maturín
9 сентября 23:30, Estadio Nacional de Lima
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
