Роналду забил 141 гол за сборную и обновил мировой рекорд. Португалец опережает Месси на 27 мячей
Криштиану Роналду забил 141-й гол за сборную Португалии.
40-летний нападающий «Аль-Насра» с пенальти поразил ворота Венгрии в матче квалификации ЧМ-2026 (2:1, второй тайм).
Это 141-й гол Роналду в составе национальной команды. У аргентинца Лионеля Месси, идущего вторым по голам за сборные, 114 мячей.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
