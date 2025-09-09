Роналду забил 141 гол за сборную и обновил мировой рекорд. Португалец опережает Месси на 27 мячей

Криштиану Роналду забил 141-й гол за сборную Португалии.

40-летний нападающий «Аль-Насра » с пенальти поразил ворота Венгрии в матче квалификации ЧМ-2026 (2:1, второй тайм).

Это 141-й гол Роналду в составе национальной команды. У аргентинца Лионеля Месси , идущего вторым по голам за сборные, 114 мячей .

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь .