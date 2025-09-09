Отец Кокшарова о «Краснодаре»: «Хашиг поставил ультиматум – если не подпишем новый контракт, Саша будет по кругу бегать. Его назвали «предателем», реабилитацией никто не занимается»

Отец Александра Кокшарова недоволен поведением «Краснодара» в отношении форварда.

«Я буду высказывать свое субъективное мнение. Когда сын получил травму, не была проведена должным образом диагностика этой травмы, а следом была быстро сделана операция в Москве в ноунейм больнице. После восстановления произошел рецидив. По заключению иностранных специалистов Саше пришлось завершил весеннюю часть сезона. Это заключение было вынесено после обследования, на которое сын отправился за свой счет.

Тогда, напомню, он был в «Пари НН » на правах аренды. И возникла путаница с оплатой уже второй операции. Тут хочу сказать большое человеческое спасибо Сергею Галицкому. Он быстро подключился и решил вопрос с операцией. Сейчас Саша в заключительной фазе восстановления.

Но мы столкнулись с другой ситуацией. У нас осталось два года контракта с «Краснодаром». Мы обратились к клубу с просьбой дать ему восстановиться, а дальше помочь с предоставлением игровой практики. В ответ мы получили ультимативное условие от клуба, что если мы не подпишем новый пятилетний контракт, то Саша последние два года контракта с «Краснодаром» будет бегать по кругу.

Сына я воспитывал с любовью к спорту, я пытался заложить в него это. Считаю, он ничего не сделал, чем заслужил такие ультиматумы. После окончания академии был вариант продолжить развитие за границей, но мы решили остаться в «Краснодаре», ничего плохого мы не сделали. Сейчас все борются за молодые таланты, а у нас сложилась вот такая ситуация.

Мне не хотелось выносить это на публику, но других вариантов нет. Мы попросили только о восстановлении и практике. Мы не ожидали этого ультиматума от Владимира Хашига (гендиректора «Краснодара» – Спортс’‘), потому что в клубе мы общаемся только с ним. Саша в данный момент вычеркнут из всех списков основной команды. Его отправили в академию якобы для реабилитации, но там этим никто не занимается. Подготовленной программы для реабилитации нет.

В разговорах Саша был назван предателем «Краснодара », но я не понимаю почему. Скорее клуб предает воспитанника, играясь с его карьерой и здоровьем. Мы пробовали искать компромисс с клубом, но, повторюсь, услышали только ультиматум. На данный момент контакты мы все прекратили», – сказал Эдуард Кокшаров.