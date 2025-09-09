  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отец Кокшарова о «Краснодаре»: «Хашиг поставил ультиматум – если не подпишем новый контракт, Саша будет по кругу бегать. Его назвали «предателем», реабилитацией никто не занимается»
19

Отец Кокшарова о «Краснодаре»: «Хашиг поставил ультиматум – если не подпишем новый контракт, Саша будет по кругу бегать. Его назвали «предателем», реабилитацией никто не занимается»

Отец Александра Кокшарова недоволен поведением «Краснодара» в отношении форварда.

«Я буду высказывать свое субъективное мнение. Когда сын получил травму, не была проведена должным образом диагностика этой травмы, а следом была быстро сделана операция в Москве в ноунейм больнице. После восстановления произошел рецидив. По заключению иностранных специалистов Саше пришлось завершил весеннюю часть сезона. Это заключение было вынесено после обследования, на которое сын отправился за свой счет. 

Тогда, напомню, он был в «Пари НН» на правах аренды. И возникла путаница с оплатой уже второй операции. Тут хочу сказать большое человеческое спасибо Сергею Галицкому. Он быстро подключился и решил вопрос с операцией. Сейчас Саша в заключительной фазе восстановления.

Но мы столкнулись с другой ситуацией. У нас осталось два года контракта с «Краснодаром». Мы обратились к клубу с просьбой дать ему восстановиться, а дальше помочь с предоставлением игровой практики. В ответ мы получили ультимативное условие от клуба, что если мы не подпишем новый пятилетний контракт, то Саша последние два года контракта с «Краснодаром» будет бегать по кругу.

Сына я воспитывал с любовью к спорту, я пытался заложить в него это. Считаю, он ничего не сделал, чем заслужил такие ультиматумы. После окончания академии был вариант продолжить развитие за границей, но мы решили остаться в «Краснодаре», ничего плохого мы не сделали. Сейчас все борются за молодые таланты, а у нас сложилась вот такая ситуация.

Мне не хотелось выносить это на публику, но других вариантов нет. Мы попросили только о восстановлении и практике. Мы не ожидали этого ультиматума от Владимира Хашига (гендиректора «Краснодара» – Спортс’‘), потому что в клубе мы общаемся только с ним. Саша в данный момент вычеркнут из всех списков основной команды. Его отправили в академию якобы для реабилитации, но там этим никто не занимается. Подготовленной программы для реабилитации нет.

В разговорах Саша был назван предателем «Краснодара», но я не понимаю почему. Скорее клуб предает воспитанника, играясь с его карьерой и здоровьем. Мы пробовали искать компромисс с клубом, но, повторюсь, услышали только ультиматум. На данный момент контакты мы все прекратили», – сказал Эдуард Кокшаров.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?20828 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЧемпионат.com
logoПари НН
Эдуард Кокшаров
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoАлександр Кокшаров
logoСергей Галицкий
logoВладимир Хашиг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глушенков о словах отца про «Зенит»: «Он говорит как болельщик, по сути – так и должно быть. Я об уходе не задумывался»
1129 минут назад
«Тоттенхэм» – самый большой клуб Лондона. Люди не понимают, насколько он велик. Различие с «Челси» можно увидеть на новом стадионе». Йол о «шпорах»
1639 минут назад
Глушенков не считает себя лидером: «Это не мое, наверное. Я тут при чем, я лидер раздевалки? У нас есть капитан»
16сегодня, 12:35
Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест». Летом его уволили из «Тоттенхэма»
23сегодня, 12:23
Максим Глушенков: «Не могу себя оценивать. Есть много диванных экспертов, которые это делают»
43сегодня, 11:48
Смолов об ужесточении лимита: «В условиях отстранения это имеет логику, возможно. В РПЛ сейчас много посредственных иностранцев, но это связано с квалификацией тех, кто их привозит»
19сегодня, 11:34
КДК в четверг рассмотрит красную карточку Кордобы в матче с ЦСКА
20сегодня, 11:14
Глушенков смотрит только РПЛ: «Финал ЛЧ посмотрю, а так – не хочется, неинтересно. Лучше сериал какой-нибудь, «Метод» в этом году посмотрел, «Аутсорс» – пойдет»
97сегодня, 11:00
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
сегодня, 11:00Тесты и игры
France Football пытается наладить отношения с «Реалом» на фоне будущей церемонии «Золотого мяча». Делегация ездила в Мадрид, но встречи прошли безуспешно
163сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Деменко о Карпине: «Скоро Валерий Георгиевич даст ответ критикам, «Динамо» начнет побеждать. Футболисты скоро привыкнут, что тренер уезжает в сборную»
1 минуту назад
ЦСКА отдал Агапова в аренду «Акрону»
110 минут назад
Болгария и тренер Илиев расторгли контракт. У команды 5 поражений и ничья в 6 матчах в 2025-м
17 минут назад
15 лет «Ливерпуля» при американцах – как построили суперсистему?
39 минут назад
Защитник «Рубина» Рожков: «Я фанат Роналду, но лига Саудовской Аравии не впечатляет. Туда приезжают большие звезды, но футбол не тот, не та атмосфера»
248 минут назад
Смолов о списке книг для футболистов: «Не думаю, что это должно быть обязательным. Минспорт взялся за футбол? Лишний раз подтверждает, что это самый популярный вид спорта в стране»
6сегодня, 12:51
Тедеско – главный кандидат на пост тренера «Фенербахче». С Зиданом велись переговоры, но стороны не пришли к согласию
6сегодня, 12:45
«Рубин» согласовал с «Генгамом» трансфер форварда Жака Сива (Санти Ауна)
2сегодня, 12:29
Анчелотти о составе сборной Бразилии: «Поле решит, кто поедет на чемпионат мира. Мы оцениваем около 70 игроков, фаворитов нет»
5сегодня, 12:14
ЦСКА подпишет защитника «Спартака-2» Коледина (Metaratings)
15сегодня, 12:09