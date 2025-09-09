Семенов про идею Хиддинка: «С Украиной маловероятно сыграть, это будет больше драка, чем футбол. Матч с США даст шаг вперед к возвращению, мы знаем, откуда Европа берет указания»

Андрей Семенов сомневается в жизнеспособности идеи Гуса Хиддинка.

Бывший главный тренер сборной России предложил организовать турнир с участием российской, украинской, американской и европейских команд, чтобы добиться примирения сторон.

«Если смотреть с политической точки зрения, то матч с США даст большой шаг вперед, чтобы нас вернули на международную арену. Возможно, это даже сразу случится.

Мы знаем, откуда Европа берет указания. Для нас это будет очень выгодный товарищеский матч. И интересно посмотреть на свой уровень с хорошей сборной. Думаю, эта игра была бы очень смотрибельной.

Как мне идея Хиддинка ? Со сборной Украины маловероятно сыграть. Это будет больше драка, чем футбол. Мне кажется, этот матч трудно организовать.

С Европой и по ветеранам можно сыграть. Эти матчи и сейчас проходят на высшем уровне. К нам все едут, понимают, что у нас все безопасно и спокойно в стране. Все знают, как мы встречаем гостей», – сказал воспитанник «Спартака», игравший за «Ахмат» и сборную России.