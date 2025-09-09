Норвегия разгромила Молдову 11:1 с пента-триком Холанда и покером Осгора в квалификации ЧМ-2026 – это антирекорд молдован

Сборная Норвегии забила 11 голов команде Молдовы.

Норвегия дома разгромила Молдову со счетом 11:1 в 6-м туре квалификации ЧМ-2026.

В составе Норвегии пять голов забил форвард «Ман Сити » Эрлинг Холанд , он также отдал два голевых паса. Полузащитник «Рейнджерс » Тело Осгор, вышедший на замену, сделал покер. Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор отметился голом и двумя ассистами.

Отметим, что 11:1 – это не самая самая крупная победа в истории сборной Норвегии. В 1946 году была победа над Финляндией – 12:0 . А вот Молдова потерпела самое крупное поражение в истории.