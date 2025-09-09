  • Спортс
88

Норвегия разгромила Молдову 11:1 с пента-триком Холанда и покером Осгора в квалификации ЧМ-2026 – это антирекорд молдован

Сборная Норвегии забила 11 голов команде Молдовы.

Норвегия дома разгромила Молдову со счетом 11:1 в 6-м туре квалификации ЧМ-2026.

В составе Норвегии пять голов забил форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд, он также отдал два голевых паса. Полузащитник «Рейнджерс» Тело Осгор, вышедший на замену, сделал покер. Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор отметился голом и двумя ассистами.

Отметим, что 11:1 – это не самая самая крупная победа в истории сборной Норвегии. В 1946 году была победа над Финляндией – 12:0. А вот Молдова потерпела самое крупное поражение в истории.

Квалификация ЧМ. 6 тур
9 сентября 18:45, Уллеволл
Норвегия
Завершен
11 - 1
Молдова
Матч окончен
Холанд   Хеггебе
90’
+2’
  Осгор
90’
+1’
88’
Каймаков   Дрос
  Холанд
83’
80’
Рацэ   Богачук
  Осгор
79’
  Осгор
76’
74’
  Эстигор
Айер   Эстигор
73’
Нуса   Скьеллеруп
73’
  Осгор
67’
Мюхре   Осгор
64’
Серлот   Бобб
64’
61’
Моцпан   Кожокару
58’
Каймаков
  Холанд
52’
46’
Ионицэ   Думбрэвану
46’
Постолаки   Бодиштяну
2тайм
Перерыв
  Эдегор
45’
+1’
  Холанд
43’
  Холанд
36’
  Холанд
11’
  Мюхре
6’
Норвегия
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Мюхре, Берге, Эдегор, Нуса, Холанд, Серлот
Запасные: Дюнгеланн, Берг, Торсбю, Сельвик, Эстигор, Бобб, Скьеллеруп, Ханче-Ольсен, Педерсен, Осгор, Деннум, Хеггебе
1тайм
Молдова:
Аврам, Рябчук, Моцпан, Бабогло, Крэчун, Плэтикэ, Постолаки, Ионицэ, Рацэ, Каймаков, Николэеску
Запасные: Штефан, Перчун, Кожокару, Борш, Богачук, Чеботарь, Тымбур, Дрос, Думбрэвану, Йову, Стынэ, Бодиштяну
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Квалификация ЧМ-2026. Англия забила 5 голов Сербии, Франция победила Исландию, Португалия обыграла Венгрию
44853 минуты назад
Холанд забил 5 голов за матч впервые с февраля 2024-го – Молдове. Также у Эрлинга два ассиста
29сегодня, 20:35
Холанд забил 48 голов за Норвегию в 45 матчах – у него пента-трик Молдове. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд
62сегодня, 20:27
Холанд забил 9 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
4сегодня, 20:26
Данил Круговой: «Устал сидеть в «Зените» и хотел играть. Время поджимало – в таком возрасте надо выходить на новый уровень. Мыслей о возвращении нет, отдаюсь ЦСКА и выигрываю трофеи»
8 минут назад
Роналду забил 89 голов за Португалию после 30-летия. За всю карьеру больше мячей за сборную лишь у Месси, Даеи и Чхетри
1318 минут назад
Шансы «Реала» выиграть Ла Лигу – 40,6%, «Барселоны» – 29,6%, «Атлетико» – 22,1% (CIES)
1132 минуты назад
Ламин Ямаль: «Мечтаю выиграть не один «Золотой мяч», а много. Считаю, что способен на это»
8сегодня, 20:36
Квалификация ЧМ-2026. Англия забила 5 голов Сербии, Франция победила Исландию, Португалия обыграла Венгрию
44853 минуты назад
Англия разгромила Сербию в гостях – 5:0. Команда Тухеля выиграла все 5 матчей отбора ЧМ, общий счет – 13:0
20сегодня, 20:40
Холанд забил 5 голов за матч впервые с февраля 2024-го – Молдове. Также у Эрлинга два ассиста
29сегодня, 20:35
40-летний Роналду забил в 8 из 9 последних игр за «Аль-Наср» и Португалию
29сегодня, 20:27
Холанд забил 48 голов за Норвегию в 45 матчах – у него пента-трик Молдове. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд
62сегодня, 20:27
Роналду повторил рекорд по голам в отборочных турнирах к ЧМ – у него и гватемальца Руиса по 39 мячей
10сегодня, 20:26
Мартинес про 3:2 с Венгрией: «Трудно выигрывать, когда пропускаешь два гола, но Португалия заслужила победу»
3 минуты назад
Экс-игрок «Ростова» Калинин переходит в «Пансерраикос», зарплата – 200-250 тысяч евро в год, отступные – 300 тысяч: «Хочу выйти из зоны комфорта»
114 минут назад
Молдова проиграла все 6 матчей в 2025 году с общим счетом 3:27. В 2024-м было 6 побед за 10 игр
328 минут назад
Португалия выиграла 5 матчей подряд с учетом серии пенальти с Испанией в финале Лиги наций
544 минуты назад
Франция победила Исландию – 2:1. У Мбаппе 1+1, Барколя и Гудьонсен тоже забили, Тчуамени удалили на 69-й
1252 минуты назад
Товарищеские матчи. США встретятся с Японией, Австралия обыграла Новую Зеландию, Уэльс уступил Канаде
258 минут назад
Португалия обыграла Венгрию – 3:2. Роналду забил с пенальти, у Канселу победный на 86-й
559 минут назад
Тчуамени получил прямую красную в матче за Францию. Хавбек «Реала» шипами влетел в голень исландцу Торстейнссону
11сегодня, 20:38Фото
Холанд забил 9 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
4сегодня, 20:26
У Кейна 109 матчей за Англию. Впереди только Джеррард, Бекхэм, Руни и Шилтон
3сегодня, 19:58