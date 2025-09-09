Матч окончен
Норвегия разгромила Молдову 11:1 с пента-триком Холанда и покером Осгора в квалификации ЧМ-2026 – это антирекорд молдован
Сборная Норвегии забила 11 голов команде Молдовы.
Норвегия дома разгромила Молдову со счетом 11:1 в 6-м туре квалификации ЧМ-2026.
В составе Норвегии пять голов забил форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд, он также отдал два голевых паса. Полузащитник «Рейнджерс» Тело Осгор, вышедший на замену, сделал покер. Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор отметился голом и двумя ассистами.
Отметим, что 11:1 – это не самая самая крупная победа в истории сборной Норвегии. В 1946 году была победа над Финляндией – 12:0. А вот Молдова потерпела самое крупное поражение в истории.
Квалификация ЧМ. 6 тур
9 сентября 18:45, Уллеволл
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
