Лига чемпионов Азии. «Насаф» играет с «Аль-Вахдой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Гарафой», «Аль-Садд» Клаудиньо примет «Аль-Ахли» в среду
В Лиге чемпионов Азии проходят матчи 4-го тура.
В понедельник катарский «Аль-Духайль» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Гарафой».
Во вторник «Аль-Садд» Клаудиньо сыграет с «Аль-Ахли» Рияда Мареза, «Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Шарджу».
Лига чемпионов Азии
4-й тур
3 ноября 13:45, Markaziy Stadion
3 ноября 16:00, Yadegar-e-Imam Stadium
Первый тайм
0 - 0
0′
3 ноября 16:00, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium
Первый тайм
1 - 0
0′
3 ноября 18:15, Thani Bin Jassim Stadium (Al-Gharafah Stadium)
Не начался
4 ноября 10:00, Edion Peace Wing Hiroshima
Не начался
4 ноября 10:00, Machida Gion Stadium
Не начался
4 ноября 10:00, Сеул Стэдиум
Не начался
4 ноября 12:15, Chang Arena
Не начался
4 ноября 16:00, Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)
Не начался
4 ноября 18:15, King Abdullah Sports City
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
