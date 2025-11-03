  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов Азии. «Насаф» играет с «Аль-Вахдой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Гарафой», «Аль-Садд» Клаудиньо примет «Аль-Ахли» в среду
Live
0

Лига чемпионов Азии. «Насаф» играет с «Аль-Вахдой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Гарафой», «Аль-Садд» Клаудиньо примет «Аль-Ахли» в среду

В Лиге чемпионов Азии проходят матчи 4-го тура.

В понедельник катарский «Аль-Духайль» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Гарафой».

Во вторник «Аль-Садд» Клаудиньо сыграет с «Аль-Ахли» Рияда Мареза, «Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Шарджу».

Лига чемпионов Азии

4-й тур

Лига чемпионов Азии Элита. 4 тур
3 ноября 13:45, Markaziy Stadion
Насаф
Завершен
1 - 2
Аль-Вахда
Матч окончен
89’
  Кайо
Абдирахматов   Diyorbek Abdunazarov
83’
78’
Жадсом
Абдирахматов
77’
77’
Диарра
Чолович   Нуруллоев
76’
Чолович
71’
Черан   Отубанджо
67’
Шаля   Бозоров
66’
Гайбуллаев   Голбан
66’
60’
Бернарду Фолья   Кайо
52’
  Favour Inyeka Ogbu
Гайбуллаев
52’
2тайм
Перерыв
  Sardorbek Bakhromov
42’
Насаф
Неъматов, Насруллаев, Alibek Davronov, Гайбуллаев, Абдирахматов, Мухиддинов, Шаля, Черан, Sardorbek Bakhromov, Чолович, Норчаев
Запасные: Bakhodir Khalilov, Asilbek Numonov, Голбан, Diyorbek Abdunazarov, Нуруллоев, Отубанджо, Бозоров, Воробей, Мухаммадиев
1тайм
Аль-Вахда:
Аль-Шамси, Рубен Канеду, Favour Inyeka Ogbu, Лукас Пимента, Зуир, Диарра, Горбани, Жадсом, Бернарду Фолья, Тадич, Kruspzky
Запасные: Ali, Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi, Лазович, Кайо, Jaralla Al Menhali, Аль-Хаммади, Arnau Pradas Algaba, Гуга, Abdelaziz Mohamed Abdulla Mohamed Ibrahim Al Balushi, Аммар, Абделазиз, Mobin Amir Dehghan
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 4 тур
3 ноября 16:00, Yadegar-e-Imam Stadium
Трактор Сази
Первый тайм
0 - 0
0′
Аль-Шорта
Трактор Сази
Бейранванд, Эсмаилифар, Халилзаде, Седлар, Мохаррами, Тораби, Шири, Халилович, Хашемнеджад, Хоссейнзаде, Штркаль
Запасные: Amirali Khorrami Daghdaghan, Adib Zarei, Milad Kor, Люшкья, Masoud Zayer Kazemayni, Юханссон, Фараджи, Saeid Karimazar, Дрожджек, Amirreza Jeddi Dizajvar, Хамробеков, Мохаммади
1тайм
Аль-Шорта:
Фадиль, Ahmed Yahia Mahmoud Al Hajjaj, Mehdi Ashabi, Амен, Садун, Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi, Dominique Mendy, Farhan, Али, Аль-Мавас, Атеба
Запасные: Saleh, Mohammad Kareem Abed Al Hachami, Sabah, Younnes, Magid, Abdulkhaleq Mohammad Abdullah, Дауд, Hasan Ahmed Assi Hussein, Abd Al Kathem
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 4 тур
3 ноября 16:00, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium
Аль-Духайль
Первый тайм
1 - 0
0′
Шабаб Аль-Ахли
17’
Эззатоллахи
  Эдмилсон Жуниор
2’
Аль-Духайль
Bautista Burke, Ахмед, Аймен, Кастеллетто, Сабали, Верратти, Бурижо, Луис Альберто, Adil Boulbina, Эдмилсон Жуниор, Пентек
Запасные: Мохаммад, Абдулсалам, Katol, Ghanem Al Bakheet Ghanem Al Minhali, Луис Сеара, Jasim Babiker Eltoum Sarour, Бамба, Hamza, Джамшид
1тайм
Шабаб Аль-Ахли:
Абдулла, Kauan Santos Silva, Ренан, Планич, Mateus Henrique Alves Silva, Гильерме Бала, Breno Cascardo Lemos, Эззатоллахи, Картабия, Адиль, Юри Сезар
Запасные: Хамза, Mersad Seifi, Игор, Sergio Damián García Graña, Sebastián González Baquero, Thiago Sá Gomes Scarpino, Adyson do Nascimento Soares, Mateus Dias Lima, Кайки, Альварес, Хамис, Даббур
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?27 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов Азии Элита
результаты
logoСанфречче Хиросима
logoАль-Хилаль
logoАль-Духайль
logoТрактор Сази
logoНасаф
logoАль-Ахли Джидда
logoШабаб Аль-Ахли
logoМатида Зельвия
Аль-Шорта
logoШанхай Порт
logoЧэнду Жунчэн
logoАль-Шарджа
logoБурирам Юнайтед
logoСеул
logoАль-Садд
logoАль-Гарафа
logoАль-Вахда
logoМельбурн Сити
logoАль-Иттихад Джидда
logoКанвон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ямаль, Альварес, Кейн и …? Вам нужно выбрать только 5 игроков, которые точно забьют в новом туре Лиги чемпионов. Кого возьмете?
25 минут назадТесты и игры
Ямаль, Дембеле, Беллингем, Мбаппе, Доннарумма, Палмер, ван Дейк и Витинья – в символической сборной года от FIFPro
39 минут назад
Экс-судья Федотов про «Краснодар» – «Спартак»: «Повторы, нужные для оценки эпизодов, вещатель просто не показывает. Потом еще был повтор из космоса – и это на центральном матче!»
46 минут назад
Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы голени, сообщили в ЦСКА. Алеррандро сможет сыграть с «Динамо» Махачкала
52 минуты назад
«Вулвс» ведут переговоры с О’Нилом, тен Хаг также рассматривается (The Athletic)
59 минут назад
Глушаков о «Спартаке»: «Станковичу тяжело психологически, он в яме. Команда без управления как будто. Кипиш какой-то, тренер бегает и кричит на бровке. Ребята понимают, что все нарушено»
сегодня, 14:32
Ташуев считает, что «Спартак» должен возглавить россиянин: «Я патриот своей страны! Меня задевает, что кто попало, но только не русские. Это проблема наша. Совок остался совком»
сегодня, 13:54
Титов о Риере: «Буду только за, чтобы он возглавил «Спартак», для него это клуб номер один в России. Альберт – большой тактик, он любит атакующий футбол и знает русский язык»
сегодня, 13:45
Деннуму может грозить до 10 матчей дисквалификации, если его жест в адрес Эбоно признают дискриминационным. Хавбек «Тулузы» рукой изобразил, что у соперника плохо пахло изо рта
сегодня, 13:32
Александр Мостовой: «Можно увидеть, как Абаскаль мяч останавливает, как бьет? Поставьте Мусаева в «Пари НН» – его уберут через 2-3 месяца. Я вижу людей насквозь за счет богатейшего опыта»
сегодня, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Гарет Саутгейт: «После 37 лет в футболе я нахожу другие сферы, где могу проявить себя. У меня была одна из лучших работ, будет сложно это повторить»
4 минуты назад
Первая лига. «Ротор» проиграл «Арсеналу», «Чайка» – «КАМАЗ», «Факел» против «Торпедо»
14 минут назадLive
«Ахмат» обратился в КДК из-за красной Мелкадзе за наступ на ногу Манелову: «Это не удаление»
24 минуты назад
Ширер об «МЮ»: «Впечатляет их отношение, то, как они справились с трудным периодом. Рано говорить о возвращении, но они получают больше удовольствия от игры»
26 минут назад
Бальде о Ямале: «Он всегда в центре внимания, но люди не ценят то, что он делает в 18 лет. Ламин – большой профессионал»
35 минут назад
«Крылья» разыграют места в Skybox за покупку билетов на матчи с «Зенитом» и «Ростовом»
55 минут назад
Угальде признан игроком октября в «Спартаке»
сегодня, 15:10
Борис Игнатьев: «Спартак» остался главной командой страны по инерции, он главный раздражитель для всех. Когда-то были победы, народная любовь – это создавали Бесков и Романцев»
сегодня, 14:53
«Поставь сейчас Батракова в старт «Барселоны» – игру он не испортит. Алексей показывает футбол высокого уровня 2 года, уже никто не назовет его игроком одного сезона». Мостовой о хавбеке «Локо»
сегодня, 14:42
Гендиректор «Ахмата» на вопрос о кредите доверия к Черчесову: «Что все начинают разгонять эту тему? Кредит какой-то. У меня, например, дебетовая карта, а не кредитная»
сегодня, 14:20