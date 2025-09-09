Госдуме предложили навсегда блокировать букмекерские аккаунты россиян при достижении проигрыша в 100 тысяч рублей за год

Общественники предлагают блокировать аккаунты россиян в БК с крупными проигрышами.

С соответствующим предложением к депутатам Госдумы обратилось межрегиональное общественное движение «Зов Народа», сообщает Life.

Согласно документу обращения, «Зов Народа» предлагает автоматически и бессрочно блокировать букмекерские аккаунты россиян при достижении чистого проигрыша в 100 тысяч рублей за календарный год.

По задумке общественников, при достижении 70-80% от установленного лимита пользователю должно направляться предупреждение. Для отслеживания игровой активности операторы азартных игр должны будут внедрить автоматическую систему мониторинга.

«Мы убеждены, что предлагаемые изменения позволят значительно снизить негативные социальные и экономические последствия игровой зависимости, защитив наиболее уязвимых граждан и способствуя формированию более ответственного отношения к азартным играм», – заявил председатель общественного движения Сергей Зайцев.

