  • Госдуме предложили навсегда блокировать букмекерские аккаунты россиян при достижении проигрыша в 100 тысяч рублей за год
Госдуме предложили навсегда блокировать букмекерские аккаунты россиян при достижении проигрыша в 100 тысяч рублей за год

Общественники предлагают блокировать аккаунты россиян в БК с крупными проигрышами.

С соответствующим предложением к депутатам Госдумы обратилось межрегиональное общественное движение «Зов Народа», сообщает Life.

Согласно документу обращения, «Зов Народа» предлагает автоматически и бессрочно блокировать букмекерские аккаунты россиян при достижении чистого проигрыша в 100 тысяч рублей за календарный год.

По задумке общественников, при достижении 70-80% от установленного лимита пользователю должно направляться предупреждение. Для отслеживания игровой активности операторы азартных игр должны будут внедрить автоматическую систему мониторинга.

«Мы убеждены, что предлагаемые изменения позволят значительно снизить негативные социальные и экономические последствия игровой зависимости, защитив наиболее уязвимых граждан и способствуя формированию более ответственного отношения к азартным играм», – заявил председатель общественного движения Сергей Зайцев.

Сроки за рекламу казино, бан кредиток – какие законы о беттинге обсуждают в России?

