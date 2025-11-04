«Беллингем – лучший футболист «Реала» наряду с Мбаппе. Джуд придает команде уверенность». Миятович о хавбеке «Мадрида»

Предраг Миятович: Беллингем – лучший игрок «Реала».

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович высказался о влиянии полузащитника Джуда Беллингема на игру мадридской команды.

«Думаю, что он лучший футболист «Реала» наряду с Килианом Мбаппе. Джуд придает команде уверенность», – сказал Предраг Миятович.

Англичанин забил 2 гола и сделал 1 передачу в 7 матчах Ла Лиги в этом сезоне.