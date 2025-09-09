Роналду забил 943-й гол в карьере – Венгрии с пенальти

Криштиану Роналду забил 943-й гол в карьере.

Нападающий сборной Португалии реализовал пенальти, назначенный за игру рукой, на 58-й минуте игры с Венгрией в квалификации ЧМ-2026.

На счету Роналду 802 мяча на клубном уровне. Он также забил 141 гол за национальную команду.

Подробно со статистикой 40-летнего форварда можно ознакомиться здесь .