Московское «Динамо» проиграло «Сочи» по буллитам, ведя в 2 шайбы по ходу игры. У команды Кудашова 2 поражения в 2 матчах сезона

Московское «Динамо» проиграло оба матча на старте сезона.
Сегодня команда Алексея Кудашова уступила «Сочи» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ, хотя вела в две шайбы по ходу игры (2:3 Б).
Ранее москвичи потерпели поражение от ЦСКА (2:6).
11 сентября «Динамо» сыграет с «Металлургом» на выезде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
