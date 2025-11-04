Невилл об игре Шешко: «Хочется большего за 80 млн фунтов. Он далек от Куньи и Мбемо – других форвардов, которых приобрел «МЮ»

Гари Невилл: Хочется большего от Шешко за 80 млн фунтов.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл критически высказался в адрес игры нападающего Беньямина Шешко , который забил 2 гола в 10 матчах сезона АПЛ .

«Он далек по игре от Куньи и Мбемо – других форвардов, которых приобрел «Манчестер Юнайтед ».

Шешко выглядит неуклюжим, несколько раз промахивался по воротам. Да, он по-прежнему молодой футболист и еще адаптируется, но за 80 миллионов фунтов хочется чего-то большего», – сказал Гари Невилл.