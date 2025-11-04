Невилл об игре Шешко: «Хочется большего за 80 млн фунтов. Он далек от Куньи и Мбемо – других форвардов, которых приобрел «МЮ»
Гари Невилл: Хочется большего от Шешко за 80 млн фунтов.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл критически высказался в адрес игры нападающего Беньямина Шешко, который забил 2 гола в 10 матчах сезона АПЛ.
«Он далек по игре от Куньи и Мбемо – других форвардов, которых приобрел «Манчестер Юнайтед».
Шешко выглядит неуклюжим, несколько раз промахивался по воротам. Да, он по-прежнему молодой футболист и еще адаптируется, но за 80 миллионов фунтов хочется чего-то большего», – сказал Гари Невилл.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости