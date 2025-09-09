Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Сербии, Франция сыграет с Исландией, Португалия против Венгрии
В Европе пройдут матчи 6-го тура отбора ЧМ-2026.
Сборная Украины сыграет в гостях с Азербайджаном, Англия – с Сербией, Франция примет Исландию, Португалия встретится на выезде с Венгрией.
Квалификация ЧМ-2026
Европа
6-й тур
9 сентября 16:00, им. Тофика Бахрамова
Не начался
9 сентября 16:00, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
9 сентября 18:45, Уллеволл
9 сентября 18:45, Билино Поле
Не начался
9 сентября 18:45, ГСП Стэдиум
9 сентября 18:45, Arena Kombëtare
9 сентября 18:45, Райко Митич
9 сентября 18:45, Парк-де-Пренс
9 сентября 18:45, Пушкаш Арена
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости