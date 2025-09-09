  • Спортс
1

Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Сербии, Франция сыграет с Исландией, Португалия против Венгрии

В Европе пройдут матчи 6-го тура отбора ЧМ-2026.

Сборная Украины сыграет в гостях с Азербайджаном, Англия – с Сербией, Франция примет Исландию, Португалия встретится на выезде с Венгрией.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

6-й тур

Квалификация ЧМ. 6 тур
9 сентября 18:45, Уллеволл
Норвегия
Не начался
Молдова
Квалификация ЧМ. 6 тур
9 сентября 18:45, ГСП Стэдиум
Кипр
Не начался
Румыния
Квалификация ЧМ. 6 тур
9 сентября 18:45, Arena Kombëtare
Албания
Не начался
Латвия
Квалификация ЧМ. 6 тур
9 сентября 18:45, Райко Митич
Сербия
Не начался
Англия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
