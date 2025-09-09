  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков смотрит только РПЛ: «Финал ЛЧ посмотрю, а так – не хочется, неинтересно. Лучше сериал какой-нибудь, «Метод» в этом году посмотрел, «Аутсорс» – пойдет»
66

Глушенков смотрит только РПЛ: «Финал ЛЧ посмотрю, а так – не хочется, неинтересно. Лучше сериал какой-нибудь, «Метод» в этом году посмотрел, «Аутсорс» – пойдет»

Максим Глушенков заявил, что не интересуется ЛЧ и зарубежными лигами.

– Летом «Зенит» купил Жерсона. Он чем-то удивил?

– Нет.

– На клубном чемпионате мира он круто играл за «Фламенго».

– Еще и КЧМ смотреть? Не собираюсь. Этим летом только финал видел. Вообще, редко смотрю футбол. Только некоторые команды.

– РПЛ смотришь?

– Иногда. Только РПЛ и смотрю.

– А Лига чемпионов, топ-лиги?

– Неинтересно. Финал ЛЧ посмотрю. Полуфинал – если будет время. А так – не хочется. Лучше сериал какой-нибудь.

– Посоветуешь сериал?

– «Метод» в этом году посмотрел. «Аутсорс» – пойдет. Второй сезон «Фишера» не очень прикольный. Хочу посмотреть «Гангстерленд», – сказал полузащитник «Зенита».

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?20254 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЛига чемпионов УЕФА
кино
logoчемпионат мира среди клубов
logoЖерсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Максим Глушенков: «Не могу себя оценивать. Есть много диванных экспертов, которые это делают»
1630 минут назад
Смолов об ужесточении лимита: «В условиях отстранения это имеет логику, возможно. В РПЛ сейчас много посредственных иностранцев, но это связано с квалификацией тех, кто их привозит»
1144 минуты назад
КДК в четверг рассмотрит красную карточку Кордобы в матче с ЦСКА
12сегодня, 11:14
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
сегодня, 11:00Тесты и игры
France Football пытается наладить отношения с «Реалом» на фоне будущей церемонии «Золотого мяча». Делегация ездила в Мадрид, но встречи прошли безуспешно
73сегодня, 10:50
Рожков об образовании футболистов: «Неизвестно, что может произойти – травма, например, – нужно дальше жить. Читать книги важно для психологии, развития мышления»
15сегодня, 10:48
«Палмейрас» хочет подписать Барко зимой. «Спартак» запрашивает 17,25 млн евро (BolaVIP)
17сегодня, 10:29
Зидан готовится возглавить сборную Франции. Тренер смотрит Лигу 1 и европейские матчи, делает заметки, у него есть идеи об игре команды (L’Équipe)
48сегодня, 10:15
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в октябре во время паузы на матчи сборных (X Sports)
5сегодня, 10:12
Исак о трансфере в «Ливерпуль»: «Не все представляют картину целиком – это часть футбола, я не могу контролировать все, что пишут или говорят. Рад, что все разрешилось до начала сбора»
38сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти о составе сборной Бразилии: «Поле решит, кто поедет на чемпионат мира. Мы оцениваем около 70 игроков, фаворитов нет»
14 минуты назад
ЦСКА подпишет защитника «Спартака»-2 Коледина (Metaratings)
29 минут назад
Кроос о сборной Германии: «Сейчас мы далеки от того, чтобы говорить о победе на ЧМ, но у нас есть сильные стороны. В отборе нам повезло попасть в группу, не выйти из которой невозможно»
115 минут назад
Делап вернется к тренировкам в ноябре. Операция форварду «Челси» не потребуется
117 минут назад
«Химки» не смогут заниматься футбольной деятельностью в течение 4 лет после признания банкротом
632 минуты назад
«Кокорин – топ-игрок и все еще может выступать на уровне РПЛ, даже в топ-клубе». Хавбек «Ариса» Абдуллахи о форварде
347 минут назад
«Динамо» отдало Смелова в аренду в «Пари НН» до лета с правом выкупа
157 минут назад
Иван Обляков: «Здорово было бы попробовать себя в Европе, если появится хороший вариант, который устроит меня и ЦСКА»
12сегодня, 11:18
Ещенко о Ву и Джику: «Не знаю их. Одного отпустили, другого взяли, это внутренняя кухня «Спартака»
4сегодня, 11:11
Тренер Катара Лопетеги: «Россия полностью меняет состав на разные игры, из-за чего они хороши физически. При этом у них талантливые игроки, поэтому выбрали их в качестве соперника»
1сегодня, 11:02