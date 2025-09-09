Глушенков смотрит только РПЛ: «Финал ЛЧ посмотрю, а так – не хочется, неинтересно. Лучше сериал какой-нибудь, «Метод» в этом году посмотрел, «Аутсорс» – пойдет»
Максим Глушенков заявил, что не интересуется ЛЧ и зарубежными лигами.
– Летом «Зенит» купил Жерсона. Он чем-то удивил?
– Нет.
– На клубном чемпионате мира он круто играл за «Фламенго».
– Еще и КЧМ смотреть? Не собираюсь. Этим летом только финал видел. Вообще, редко смотрю футбол. Только некоторые команды.
– РПЛ смотришь?
– Иногда. Только РПЛ и смотрю.
– А Лига чемпионов, топ-лиги?
– Неинтересно. Финал ЛЧ посмотрю. Полуфинал – если будет время. А так – не хочется. Лучше сериал какой-нибудь.
– Посоветуешь сериал?
– «Метод» в этом году посмотрел. «Аутсорс» – пойдет. Второй сезон «Фишера» не очень прикольный. Хочу посмотреть «Гангстерленд», – сказал полузащитник «Зенита».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости