Фирмино о Винисиусе: «Отличный игрок, нормально, что фанаты соперников оказывают на него давление. На его месте я бы не слушал, что говорят люди»
Роберто Фирмино: на месте Винисиуса я бы не слушал, что говорят другие.
Роберто Фирмино посоветовал Винисиусу Жуниору не обращать внимания на критику.
«Винисиус – отличный игрок. У меня была возможность быть его партнером в сборной и играть против «Реала». Он хороший парень. Думаю, это нормально, что болельщики соперников оказывают на него давление, но мне не нравится, что они допускают проявления расизма.
На его месте я бы, конечно, старался не особо прислушиваться к тому, что говорят другие. Я бы постарался сосредоточиться на футболе независимо от того, что говорят люди. Я желаю ему всего наилучшего. Я поклонник Вини, он нравится мне как футболист», – сказал бывший форвард «Ливерпуля», ныне выступающий за «Аль-Садд».
