«Заболотный, Бакаев, Руденко могли бы скинуться и отблагодарить Артигу – он в них поверил, и они хорошо трудоустроились. Там порядка 150-200 тысяч евро». Селюк о долге «Химок» перед тренером

Дмитрий Селюк предложил экс-игрокам «Химок» заплатить тренеру Франку Артиге.

«Химки » объявили о приостановке деятельности 18 июня, из-за финансовых проблем клуб не получил лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26. Сегодня Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Ранее бывшие сотрудники клуба обратились в Госдуму из-за долгов по зарплате, РФС и РПЛ не отреагировали на открытое письмо.

«С Франком, конечно, не рассчитались. Как и со многими сотрудниками клуба. Если футболистам заплатили хотя бы за декабрь-январь, то Франку нет. Понятно, что юридически сложно будет добиться выплат. Но жизнь как бумеранг – потом кто-то в чем-то другом рассчитается.

Мне кажется, что футболисты, которых Франк пригласил и фактически вернул в футбол, могли бы этот вопрос решить. Бакаева до «Химок» на протяжении нескольких лет никто не видел, Руденко где-то в Первой лиге играл, Фаринью привезли из Панамы, Заболотный уже заканчивал карьеру. А Франк в них поверил, они заявили о себе и в итоге хорошо трудоустроились прошедшим летом.

Они вполне могли бы скинуться и отблагодарить тренера, тем более речь идет не о космических цифрах. Если не ошибаюсь, там порядка 150-200 тысяч евро, зарплата у Франка не была большой», – сказал агент Селюк , представляющий интересы Артиги .

В межсезонье Антон Заболотный перешел в «Спартак », Зелимхан Бакаев и Александр Руденко – в «Локомотив», Эдгардо Фаринья – в «Пари НН».

Артига о долге «Химок»: «Моя последняя зарплата была в ноябре. Игроки боролись и страдали, чтобы спасти клуб. Мы думали, что финансовые проблемы будут решены, если останемся в РПЛ»