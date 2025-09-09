  • Спортс
  • Гус Хиддинк: «ФИФА должна организовать турнир с участием США, Украины, России и Европы. Победитель не важен. Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!»
63

Гус Хиддинк: «ФИФА должна организовать турнир с участием США, Украины, России и Европы. Победитель не важен. Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!»

Гус Хиддинк предложил устроить примирительный футбольный турнир.

«ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, России и Европы.

Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!

Поэтому футбол может быть очень полезен – во время и после турнира все должны сложить оружие… Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
