Гус Хиддинк: «ФИФА должна организовать турнир с участием США, Украины, России и Европы. Победитель не важен. Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!»

Гус Хиддинк предложил устроить примирительный футбольный турнир.

«ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США , Украины , России и Европы.

Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!

Поэтому футбол может быть очень полезен – во время и после турнира все должны сложить оружие… Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», – сказал бывший главный тренер сборной России.