Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб приостановил деятельность в июне

«Химки» признаны банкротом.

Соответствующее решение сегодня принял Арбитражный суд Московской области, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что долг «Химок» перед налоговыми службами составляет около 450 миллионов рублей.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее из-за финансовых проблем клуб не получил лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
