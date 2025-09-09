Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб приостановил деятельность в июне
«Химки» признаны банкротом.
Соответствующее решение сегодня принял Арбитражный суд Московской области, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что долг «Химок» перед налоговыми службами составляет около 450 миллионов рублей.
«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее из-за финансовых проблем клуб не получил лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
