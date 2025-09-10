Молдова проиграла все 6 матчей в 2025 году с общим счетом 3:27. В 2024-м было 6 побед за 10 игр
Сборная Молдовы проиграла шестой матч подряд.
Команда тренера Сергея Клещенко в гостях была разгромлена Норвегией (1:11) в рамках квалификации ЧМ-2026.
В 2025 году Молдова также уступила Норвегии (0:5), Эстонии (2:3), Польше (0:2), Италии (0:2) и Израилю (0:4). Общий счет шести матчей года – 3:27.
Отметим, что в 2024-м молдоване провели 10 матчей, одержали 6 побед, а также по два раза уступили и сыграли вничью.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости