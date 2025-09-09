  • Спортс
29

Тедеско возглавил «Фенербахче» после Моуринью. Контракт с экс-тренером «Спартака» – на два года

Доменико Тедеско сменил Жозе Моуринью в «Фенербахче».

39-летний немецкий специалист подписал с турецким клубом соглашение на два года.

Ранее Тедеско тренировал «Шальке», «Спартак», «РБ Лейпциг» и сборную Бельгии.

Напомним, «Фенербахче» уволил Моуринью с поста главного тренера после того, как клуб не вышел в общий этап Лиги чемпионов, уступив в заключительном раунде квалификации «Бенфике» по сумме двух матчей.

В чемпионате Турции команда из Стамбула занимает 5-е место в таблице, набрав 7 очков в трех матчах.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Фенербахче»
