Тедеско возглавил «Фенербахче» после Моуринью. Контракт с экс-тренером «Спартака» – на два года

Доменико Тедеско сменил Жозе Моуринью в «Фенербахче».

39-летний немецкий специалист подписал с турецким клубом соглашение на два года.

Ранее Тедеско тренировал «Шальке», «Спартак », «РБ Лейпциг» и сборную Бельгии .

Напомним, «Фенербахче » уволил Моуринью с поста главного тренера после того, как клуб не вышел в общий этап Лиги чемпионов, уступив в заключительном раунде квалификации «Бенфике» по сумме двух матчей.

В чемпионате Турции команда из Стамбула занимает 5-е место в таблице, набрав 7 очков в трех матчах.