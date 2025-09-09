Тедеско возглавил «Фенербахче» после Моуринью. Контракт с экс-тренером «Спартака» – на два года
Доменико Тедеско сменил Жозе Моуринью в «Фенербахче».
39-летний немецкий специалист подписал с турецким клубом соглашение на два года.
Ранее Тедеско тренировал «Шальке», «Спартак», «РБ Лейпциг» и сборную Бельгии.
Напомним, «Фенербахче» уволил Моуринью с поста главного тренера после того, как клуб не вышел в общий этап Лиги чемпионов, уступив в заключительном раунде квалификации «Бенфике» по сумме двух матчей.
В чемпионате Турции команда из Стамбула занимает 5-е место в таблице, набрав 7 очков в трех матчах.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Фенербахче»
