Бразилия впервые проиграла при Анчелотти – Боливии (0:1). Ранее было 2 победы и ничья
Сборная Бразилии потерпела первое поражение при тренере Карло Анчелотти.
«Селесао» уступили в гостях Боливии (0:1) в заключительном туре квалификации ЧМ-2026 и в итоге заняли 5-е место.
Анчелотти возглавляет Бразилию с мая этого года. При нем в отборочном турнире команда сыграла вничью с Эквадором (0:0) и одержала победы над Парагваем (1:0) и Чили (3:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
