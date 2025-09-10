Бразилия впервые проиграла при Анчелотти – Боливии (0:1). Ранее было 2 победы и ничья

Сборная Бразилии потерпела первое поражение при тренере Карло Анчелотти.

«Селесао» уступили в гостях Боливии (0:1) в заключительном туре квалификации ЧМ-2026 и в итоге заняли 5-е место.

Анчелотти возглавляет Бразилию с мая этого года. При нем в отборочном турнире команда сыграла вничью с Эквадором (0:0) и одержала победы над Парагваем (1:0) и Чили (3:0).