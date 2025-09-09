«Трактор» выиграл впервые в сезоне – у «Нефтехимика» благодаря голу на 60-й. Дальше – выезд к СКА
«Трактор» одержал первую победу в сезоне.
Сегодня команда Бенуа Гру обыграла «Нефтехимик» со счетом 4:3 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. Победный гол забил Михаил Григоренко на 60-й минуте.
Ранее финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина уступил «Локомотиву» (1:2 Б) и «Барысу» (3:4 ОТ).
11 сентября челябинский клуб сыграет со СКА на выезде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости