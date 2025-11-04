«Станкович подходит русскому народу по духу, но это не профессия. Если нет результата, нужно найти другого». Глушаков о тренере «Спартака»

Денис Глушаков: Станкович подходит русскому народу, но это не профессия.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича .

Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ , имея в активе 22 балла в 14 матчах.

«Нет времени выбирать нового тренера, осталось три‑четыре игры до зимней паузы, пусть Станкович дорабатывает. Но уже надо думать, кто будет готовить команду на зимних сборах.

Да, Станкович был хорошим футболистом, он подходит русскому народу по духу, но это не профессия.

Если нет результата, то нужно найти кого‑то другого», – сказал Денис Глушаков .