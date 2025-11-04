Губернатор Воронежской области о первой за 40 лет победе «Факела» над «Торпедо»: «Клуб продолжает переписывать футбольную историю»

Губернатор Воронежской области: «Факел» переписывает футбольную историю.

Губернатор Воронежской области заявил, что «Факел» переписал футбольную историю победой над «Торпедо ».

Вчера команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:0 в матче 17-го тура Лиги PARI. «Факел » обыграл «Торпедо» в официальном матче впервые с 22 сентября 1985 года.

«Факел» продолжает переписывать футбольную историю: одержана первая за 40 лет победа над московским «Торпедо».

Особенно приятно, что это произошло при практически полном доминировании на поле. Наша команда много комбинировала и заставляла соперника ошибаться. Неудивительно, что столичный клуб завершал матч в меньшинстве.

Отдельное спасибо нашему полузащитнику Бутта Магомедову за мастерский проход и красивый гол. Ждем от «Факела» такой же захватывающей игры и дальше!» – написал Александр Гусев в своем телеграм-канале.