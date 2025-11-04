  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губернатор Воронежской области о первой за 40 лет победе «Факела» над «Торпедо»: «Клуб продолжает переписывать футбольную историю»
3

Губернатор Воронежской области о первой за 40 лет победе «Факела» над «Торпедо»: «Клуб продолжает переписывать футбольную историю»

Губернатор Воронежской области: «Факел» переписывает футбольную историю.

Губернатор Воронежской области заявил, что «Факел» переписал футбольную историю победой над «Торпедо».

Вчера команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:0 в матче 17-го тура Лиги PARI. «Факел» обыграл «Торпедо» в официальном матче впервые с 22 сентября 1985 года.

«Факел» продолжает переписывать футбольную историю: одержана первая за 40 лет победа над московским «Торпедо».

Особенно приятно, что это произошло при практически полном доминировании на поле. Наша команда много комбинировала и заставляла соперника ошибаться. Неудивительно, что столичный клуб завершал матч в меньшинстве.

Отдельное спасибо нашему полузащитнику Бутта Магомедову за мастерский проход и красивый гол. Ждем от «Факела» такой же захватывающей игры и дальше!» – написал Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?3434 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Александра Гусева
logoТорпедо
logoФакел
logoПервая лига
Политика
соцсети
logoБутта Магомедов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Иди ## ###, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» вновь скандировали кричалку в адрес тренера – на матче с «Факелом»
вчера, 19:37
Главные новости
«Фиорентина» уволила Пиоли. Команда идет 20-й в Серии А после 10 матчей без побед со старта сезона
13 минут назад
Николай Писарев: «Спартак» теряет время со Станковичем. Серб уже показал все, что мог здесь показать. Команда теряет очки не только с топ-клубами»
45 минут назад
Иньеста о Ямале: «Нам нравится критиковать каждую мелочь, когда кто-то в центре внимания. Ламин должен учиться и ошибаться, чтобы продолжать расти»
49 минут назад
Фирмино о Винисиусе: «Отличный игрок, нормально, что фанаты соперников оказывают на него давление. На его месте я бы не слушал, что говорят люди»
сегодня, 10:03
В «Барсе» считают Батракова футболистом, соответствующим задачам европейских топ-клубов. Первые контакты с «Локомотивом» могут произойти зимой (Metaratings)
сегодня, 09:38
Педро интересен «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу». За вингером «Зенита» также следят клубы из Саудовской Аравии («СЭ»)
сегодня, 09:18
«Станкович подходит русскому народу по духу, но это не профессия. Если нет результата, нужно найти другого». Глушаков о тренере «Спартака»
сегодня, 09:08
Фофана приговорили к 300 часам общественных работ за превышения скорости и опасное вождение. Защитника «Челси» в мае лишили прав на 2 года, он может получить тюремный срок в случае новых нарушений
сегодня, 08:55
Мусаев, Челестини, Галактионов, Семак, Талалаев и Осинькин претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в октябре
сегодня, 08:15
«Спартак» хочет назначить Риеру, Кузнецов вне состава «Металлурга», Угожаев и Двоеглазова победили на Гран-при России, в Турции отстранили 149 арбитров, «Уильямс» сменит лого и название и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо о результатах «Ливерпуля»: «В прошлом году в это время все говорили о проблемах «ПСЖ». Посмотрите на них в конце сезона»
9 минут назад
Невилл об игре Шешко: «Хочется большего за 80 млн фунтов. Он далек от Куньи и Мбемо – других форвардов, которых приобрел «МЮ»
30 минут назад
«Беллингем – лучший футболист «Реала» наряду с Мбаппе. Джуд придает команде уверенность». Миятович о хавбеке «Мадрида»
56 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Клаудиньо принимает «Аль-Ахли», «Сеул» против «Чэнду Жунчэн»
сегодня, 08:55
КуПС стал чемпионом Финляндии во 2-й раз подряд и 8-й – в истории. «Ильвес» стал вторым, «Интер Турку» – третьим
сегодня, 10:01
«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 09:50
Энрике о «Баварии»: «Они очень сильны, 15 побед подряд – невероятно. «ПСЖ» достаточно уверен в себе, чтобы справиться с их давлением»
сегодня, 09:46
«Ювентус» – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 09:31
«Ливерпуль» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 09:30
«Атлетико» – «Юнион». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 09:21