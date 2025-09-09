«Спартак» объявил о переходе Джику. Контракт защитника – на два года

«Спартак» подписал Александра Джику.

31-летний защитник заключил двухлетнее соглашение с московским клубом.

Ранее сообщалось, что Джику и «Фенербахче » расторгли контракт .

За турецкий клуб защитник провел 75 матчей с июля 2023 года, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .

Изображение: t.me/fcsmtg/23799