«Спартак» объявил о переходе Джику. Контракт защитника – на два года
«Спартак» подписал Александра Джику.
31-летний защитник заключил двухлетнее соглашение с московским клубом.
Ранее сообщалось, что Джику и «Фенербахче» расторгли контракт.
За турецкий клуб защитник провел 75 матчей с июля 2023 года, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Изображение: t.me/fcsmtg/23799
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
