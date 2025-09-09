«Химки» не смогут заниматься футбольной деятельностью в течение 4 лет после признания банкротом

«Химки» не смогут возобновить деятельность в ближайшие 4 года.

Об этом рассказал юрист, представлявший интересы подмосковного клуба в суде.

Сегодня арбитражный суд Московской области признал «Химки » банкротом».

– Возможно ли, что клуб возобновит свое существование?

– Есть ограничения по футбольному законодательству. Клуб должен выступать в том же регионе, с таким же названием.

Очевидно, в ближайшие четыре года футбольный клуб «Химки» не появится, – сказал юрист.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб не смог получить лицензию на участие в Мир РПЛ в сезоне-2025/26.