«Химки» не смогут заниматься футбольной деятельностью в течение 4 лет после признания банкротом
«Химки» не смогут возобновить деятельность в ближайшие 4 года.
Об этом рассказал юрист, представлявший интересы подмосковного клуба в суде.
Сегодня арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом».
– Возможно ли, что клуб возобновит свое существование?
– Есть ограничения по футбольному законодательству. Клуб должен выступать в том же регионе, с таким же названием.
Очевидно, в ближайшие четыре года футбольный клуб «Химки» не появится, – сказал юрист.
«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб не смог получить лицензию на участие в Мир РПЛ в сезоне-2025/26.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости