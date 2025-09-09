  • Спортс
  • Депутат Свищев о «Химках»: «Получили письмо от сотрудников, нужно с ними рассчитаться. Клуб признали банкротом, и это усложняет процесс»
6

Депутат Свищев о «Химках»: «Получили письмо от сотрудников, нужно с ними рассчитаться. Клуб признали банкротом, и это усложняет процесс»

В Госдуме получили официальное обращение работников «Химок» по невыплате зарплат.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня, из-за финансовых проблем клуб не получил лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26. Сегодня Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Ранее бывшие сотрудники клуба обратились в Госдуму из-за долгов по зарплате, РФС и РПЛ не отреагировали на открытое письмо.

«Мы получили официальное письмо от бывших сотрудников «Химок». Мои помощники держат связь с переводчиком Фабио Алейшо.

На ближайшее время у нас будет назначена личная встреча, где мы обсудим дальнейший план действий. По этому вопросу мы также на связи с РФС. Они тоже поддерживают эту историю, нужно точно рассчитаться с бывшими сотрудниками. Будем работать в этом направлении.

«Химки» официально признали банкротом, и это усложняет процесс», – заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
