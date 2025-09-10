Аргентина проиграла впервые за 7 матчей – Эквадору. Месси не играл

6-матчевая беспроигрышная серия сборной Аргентины прервалась.

В заключительном туре отбора ЧМ-2026 «альбиселесте» уступили на выезде Эквадору (0:1). Форвард гостей Лионель Месси не принимал участия в игре.

С 38 очками в 18 матчах Аргентина финишировала первой в таблице квалификации в Южной Америке.