Аргентина проиграла впервые за 7 матчей – Эквадору. Месси не играл
6-матчевая беспроигрышная серия сборной Аргентины прервалась.
В заключительном туре отбора ЧМ-2026 «альбиселесте» уступили на выезде Эквадору (0:1). Форвард гостей Лионель Месси не принимал участия в игре.
С 38 очками в 18 матчах Аргентина финишировала первой в таблице квалификации в Южной Америке.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости