Иньеста о Ямале: «Нам нравится критиковать каждую мелочь, когда кто-то в центре внимания. Ламин должен учиться и ошибаться, чтобы продолжать расти»

Иньеста о Ямале: нам нравится критиковать тех, кто в центре внимания.

Андрес Иньеста высказался о критике в адрес Ламина Ямаля.

«Ему 18 лет, он должен продолжать учиться, совершенствоваться и совершать ошибки, так он продолжит расти. Нам всегда нравится критиковать за каждую мелочь, если человек находится в центре внимания. Думаю, наблюдать за игрой Ламина каждые выходные – это нечто особенное.

Команда впечатляет с точки зрения того, чего и как они хотят добиться, это продолжение прошлого сезона. Таков футбол – когда вы играете определенным образом, соперник приспосабливается к этому, и вам снова приходится меняться», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в интервью Movistar.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
