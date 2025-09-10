Бразилия заняла 5-е место в отборе ЧМ-2026, Эквадор – 2-е, Колумбия финишировала 3-й
Сборная Бразилии заняла 5-е место в отборе ЧМ-2026 в Южной Америке.
В 18 матчах «селесао» набрали 28 очков, уступив по разнице голов Колумбии и Уругваю, которые финишировали третьими и четвертыми соответственно.
28 баллов набрала и сборная Парагвая, занявшая в таблице 6-е место из-за худшей разницы мячей.
Вторым в квалификации финишировал Эквадор, обыгравший сегодня победителя турнира Аргентину (1:0).
Напрямую на ЧМ-2026 вышли первые шесть сборных, занявшая 7-е место Боливия проведет стыковые матчи с командой из другой конфедерации.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
