Бразилия заняла 5-е место в отборе ЧМ-2026, Эквадор – 2-е, Колумбия финишировала 3-й

Сборная Бразилии заняла 5-е место в отборе ЧМ-2026 в Южной Америке.

В 18 матчах «селесао» набрали 28 очков, уступив по разнице голов Колумбии и Уругваю, которые финишировали третьими и четвертыми соответственно.

28 баллов набрала и сборная Парагвая, занявшая в таблице 6-е место из-за худшей разницы мячей.

Вторым в квалификации финишировал Эквадор, обыгравший сегодня победителя турнира Аргентину (1:0).

Напрямую на ЧМ-2026 вышли первые шесть сборных, занявшая 7-е место Боливия проведет стыковые матчи с командой из другой конфедерации.

Таблица квалификации ЧМ-2026