Дрозд – о спортсменах в Госдуме: «Люди считают, что они всю жизнь тренировались и не разбираются в политике. Это не так. Самое главное в этом деле – быть порядочным, честным и слушать свое сердце»

Григорий Дрозд считает, что спортсмены могут быть полезны в политике.

«Спортсмены прекрасно понимают, что нужно людям: большинство из нас пришли из обычных семей, знают цену труду и деньгам. Я убежден, что именно такие люди обладают свежим взглядом и приносят реальную пользу.

Люди считают, что спортсмены всю жизнь тренировались и не разбираются в политике. Это не так. Самое главное в этом деле – быть порядочным, честным и слушать свое сердце», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд .

