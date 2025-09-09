Медведева – на вопрос о возвращении за миллион долларов: «Зачем? Выигрывать Олимпиаду мне не нужно, и это теоретически невозможно»

Евгения Медведева отвергла возможность своего возвращения в спорт.

Медведевой 25 лет, она двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр.

– Если предложат миллион долларов и попросят возвращение Евгении Медведевой, как в 2013-м, вы вернетесь?

– Конечно, нет. Возвращение в спорт – это совершенно не про деньги. Это не футбол, в фигурном катании даже нет таких сумм.

Люди уже знают, что у меня есть серебро на Олимпиаде и два чемпионата мира. Зачем возвращаться? Выигрывать Олимпиаду. Но я не собираюсь это делать. Мне это не нужно, и это теоретически невозможно, – ответила Медведева в эфире шоу «Каток ».