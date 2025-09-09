Вся делегация сборной России покинула Катар до атаки Израиля на лидеров ХАМАС («СЭ»)
Никто из представителей сборной России не пострадал при взрывах в Дохе.
Сегодня Израиль атаковал руководство ХАМАС, находившееся в столице Катара.
Сборная России играла против команды Катара (4:1) в Эр-Райяне 7 сентября.
Как сообщили в службе коммуникаций РФС, никого из членов российской делегации в Катаре на момент проведения Израилем операции уже не было, все игроки и административный штаб улетели в ночь с воскресенья на понедельник, 8 сентября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
