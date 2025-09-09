Вся делегация сборной России покинула Катар до атаки Израиля на лидеров ХАМАС («СЭ»)

Никто из представителей сборной России не пострадал при взрывах в Дохе.

Сегодня Израиль атаковал руководство ХАМАС, находившееся в столице Катара.

Сборная России играла против команды Катара (4:1) в Эр-Райяне 7 сентября.

Как сообщили в службе коммуникаций РФС , никого из членов российской делегации в Катаре на момент проведения Израилем операции уже не было, все игроки и административный штаб улетели в ночь с воскресенья на понедельник, 8 сентября.