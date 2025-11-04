Николай Писарев: «Спартак» теряет время со Станковичем. Серб уже показал все, что мог здесь показать. Команда теряет очки не только с топ-клубами»
Николай Писарев: «Спартак» теряет время со Станковичем.
Тренер сборной России Николай Писаев высказался относительно работы главного тренера Спартака Деяна Станковича.
Красно-белые на данный момент находятся на шестой позиции в таблице Мир РПЛ, отставая на 10 очков от лидирующего «Краснодара».
– «Спартак» в этом чемпионате не может обыграть никого из больших клубов. Психология, или реальное соотношение сил?
– «Спартак» в нынешнем сезоне теряет очки не только с топ-клубами. Проблемы точно не только в психологии.
– Деян Станкович опять взялся за старое?
– Дело не в эмоциях. «Спартак» со Станковичем просто теряет время. По-моему, все, что мог показать здесь серб, он уже показал, – сказал Николай Писарев.
