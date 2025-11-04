  • Спортс
  • Фофана приговорили к 300 часам общественных работ за превышения скорости и опасное вождение. Защитника «Челси» в мае лишили прав на 2 года, он может получить тюремный срок в случае новых нарушений
8

Фофана приговорили к 300 часам общественных работ за превышения скорости и опасное вождение. Защитника «Челси» в мае лишили прав на 2 года, он может получить тюремный срок в случае новых нарушений

Уэсли Фофана, лишенный прав, вновь нарушил ПДД.

Уэсли Фофана приговорили к общественным работам за нарушение правил дорожного движения.

Защитник «Челси», находясь за рулем Lamborghini, превысил скорость на трассе в графстве Хэмпшир, сообщает The Guardian. Нарушение Фофана попало на видеорегистратор одного из автомобилей. На записи с регистратора видно, как автомобиль Фофана сначала проносится мимо по обочине, а затем обгоняет по обочине еще одну машину впереди.

В мае Фофана был лишен водительских прав на два года после предъявленных ему восьми обвинений в превышении скорости на Rolls-Royce Cullinan, синей Audi и Lamborghini Urus. Защитник признал вину во всех нарушениях и был оштрафован суммарно на 5 328 фунтов, а также выплатил 2 131 фунт в качестве надбавки для жертв (в правовой системе Великобритании – надбавка, которая не выплачивается непосредственно жертве преступления, а аккумулируется и распределяется через Общий фонд для потерпевших и свидетелей – Спортс’‘) и оплатил судебные издержки в размере 110 фунтов. Футболист получил 38 штрафных баллов на свои водительские права. Отмечается, что последнее нарушение произошло еще до предъявления Фофана обвинений.

Окружной суд приговорил Фофана к 300 часам общественных работ в течение 18 месяцев и обязал его выплатить в общей сложности 199 фунтов. Также Уэсли лишили прав еще на 18 месяцев, при этом в случае новых нарушений в течение этого периода французу может грозить тюремное заключение.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
