France Football пытается наладить отношения с «Реалом» на фоне будущей церемонии «Золотого мяча». Делегация ездила в Мадрид, но встречи прошли безуспешно

France Football пытается наладить отношения с «Реалом».

Напомним, прошлогодняя церемония «Золотого мяча» закончилась скандалом после вручения награды полузащитнику «Ман Сити» Родри. Узнав, что приз достался не Винисиусу, «Реал» отменил поезду своей делегации в Париж и разорвал отношения с организаторами награды. 

Как передает Marca, в последние месяцы France Football пытался восстановить отношения с «Реалом». Французская делегация приезжала в Мадрид с целью достичь взаимопонимания перед следующей церемонией, которая пройдет 22 сентября. Однако переговоры не увенчались успехом. 

Отмечается, что в «Реале» до сих пор не понимают, что произошло на прошлой церемонии, а особенно – причины, по которым изменили систему подсчета голосов и критерии их применения.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
