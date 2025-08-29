«Зенит» продал Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей. Петербуржцы сохранят право обратного выкупа защитника

Никита Лобов покинул систему «Зенита».

20-летний защитник перешел в «Рубин », сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сообщалось , что сумма трансфера составляет 30+30 млн рублей. «Зенит » сохраняет за собой право обратного выкупа футболиста.

Лобов был капитаном «Зенита-2». За основную команду петербуржцев воспитанник провел 2 матча в FONBET Кубке России.