«Зенит» продал Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей. Петербуржцы сохранят право обратного выкупа защитника
Никита Лобов покинул систему «Зенита».
20-летний защитник перешел в «Рубин», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Сообщалось, что сумма трансфера составляет 30+30 млн рублей. «Зенит» сохраняет за собой право обратного выкупа футболиста.
Лобов был капитаном «Зенита-2». За основную команду петербуржцев воспитанник провел 2 матча в FONBET Кубке России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»-2
