Евробаскет-2025. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты
Сегодня шестью матчами продолжился групповой этап Евробаскета-2025.
Сербы во главе с Николой Йокичем справились со сборной Португалии, Литва разгромила Черногорию.
Групповой этап
Группа А (Рига, Латвия)
Положение команд: Сербия – 2-0, Турция – 2-0, Латвия – 1-1, Португалия – 1-1, Чехия – 0-2, Эстония – 0-2.
Группа B (Тампере, Финляндия)
Положение команд: Германия – 2-0, Литва – 2-0, Финляндия – 2-0, Швеция – 0-2, Великобритания – 0-2, Черногория – 0-2.
Группа C (Лимасол, Кипр)
Положение команд: Босния и Герцеговина – 1-0, Грузия – 1-0, Греция – 1-0, Италия – 0-1, Испания – 0-1, Кипр – 0-1.
Группа D (Катовице, Польша)
Положение команд: Франция – 1-0, Израиль – 1-0, Польша – 1-0, Словения – 0-1, Исландия – 0-1, Бельгия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4761 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
