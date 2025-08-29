  • Спортс
  Евробаскет-2025. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты
Евробаскет-2025. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты

Сегодня шестью матчами продолжился групповой этап Евробаскета-2025.

Сербы во главе с Николой Йокичем справились со сборной Португалии, Литва разгромила Черногорию.

Евробаскет-2025

Групповой этап

Группа А (Рига, Латвия)

Положение команд: Сербия – 2-0, Турция – 2-0, Латвия – 1-1, Португалия – 1-1, Чехия – 0-2, Эстония – 0-2.

Группа B (Тампере, Финляндия)

Положение команд: Германия – 2-0, Литва – 2-0, Финляндия – 2-0, Швеция – 0-2, Великобритания – 0-2, Черногория – 0-2.

Группа C (Лимасол, Кипр)

Положение команд: Босния и Герцеговина – 1-0, Грузия – 1-0, Греция – 1-0, Италия – 0-1, Испания – 0-1, Кипр – 0-1.

Группа D (Катовице, Польша)

Положение команд: Франция – 1-0, Израиль – 1-0, Польша – 1-0, Словения – 0-1, Исландия – 0-1, Бельгия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
