«Фенербахче» уволил Моуринью после непопадания в ЛЧ. Ранее тренер критиковал селекцию клуба

«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью после невыхода клуба в общий этап ЛЧ.

Турецкий клуб под руководством португальского тренера уступил «Бенфике» в раунде плей-офф Лиги чемпионов (0:0, 0:1). 

«Мы благодарим его за то, что он привнес в нашу команду, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба. 

Ранее специалист раскритиковал селекцию «Фенербахче»: «Будь ЛЧ важна для клуба, он приложил бы дополнительные усилия перед матчами с «Бенфикой». Но у нас тот же состав».

Моуринью руководил клубом с июня 2024 года. В сезоне-2024/25 команда заняла 2-е место в чемпионате Турции.

Ранее Жозе возглавлял португальские («Порту», «Бенфика»), английские («Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»), испанский («Реал») и итальянские («Интер», «Рома») клубы.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Фенербахче»
отставки
logoвысшая лига Турция
logoФенербахче
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЖозе Моуринью
