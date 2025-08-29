«Фенербахче» уволил Моуринью после непопадания в ЛЧ. Ранее тренер критиковал селекцию клуба

«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью после невыхода клуба в общий этап ЛЧ.

Турецкий клуб под руководством португальского тренера уступил «Бенфике» в раунде плей-офф Лиги чемпионов (0:0, 0:1).

«Мы благодарим его за то, что он привнес в нашу команду, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Ранее специалист раскритиковал селекцию «Фенербахче »: «Будь ЛЧ важна для клуба, он приложил бы дополнительные усилия перед матчами с «Бенфикой». Но у нас тот же состав».

Моуринью руководил клубом с июня 2024 года. В сезоне-2024/25 команда заняла 2-е место в чемпионате Турции.

Ранее Жозе возглавлял португальские («Порту», «Бенфика»), английские («Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»), испанский («Реал») и итальянские («Интер», «Рома») клубы.