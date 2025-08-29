Моуринью получил 108 млн евро благодаря неустойкам за увольнения по ходу карьеры (Record)

Жозе Моуринью получил больше 100 млн евро неустойками за увольнения.

Португальский специалист ранее был уволен с поста главного тренера «Фенербахче », а сумма компенсации за расторжение контракта, как сообщается, составит 15 миллионов евро .

Это седьмое увольнение Жозе Моуринью в ходе его тренерской карьеры.

По подсчетам Record, общая сумма компенсаций тренера составила 108 миллионов евро.

Неустойки специалисту платили такие клубы, как «Челси » (дважды), «Реал », «Манчестер Юнайтед », «Тоттенхэм» и «Рома».